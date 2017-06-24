На Украине арестован главред издания "Страна.ua"

Судья разрешил журналисту выйти на свободу при условии, что за него будет внесён залог в размере полумиллиона гривен.

Сегодня в Киеве суд арестовал ранее задержанного главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву на два месяца. Об этом сообщают местные СМИ.

Следователи подозревают Гужву в получении взятки. Его обязали сдать документы, которые позволяют ему покинуть территорию страны. Согласно решению суда, он может выйти на свободу под залог 544 тысячи гривен (более 1,2 млн рублей. — Прим. ред.).

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что арестованный журналист требовал от одного из политиков 10 тысяч долларов (почти 600 тысяч рублей. — Прим. ред.) за необнародование компрометирующих его материалов.