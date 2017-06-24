Парламент Великобритании атаковали хакеры

Депутаты потеряли удалённый доступ к своей электронной почте — письма открывались, только если госслужащие находились в Вестминстере.

Парламент Великобритании подвергся кибератаке, в результате которой депутаты не смогли получить удалённый доступ к своим электронным письмам. Почта работала только в пределах Вестминстера, сообщает газета Telegraph.

Первое сообщение об атаках поступило накануне вечером. В настоящее время администрация парламента расследует инцидент совместно с Национальным центром кибербезопасности.

Напомним, около месяца назад массовым кибератакам подверглись госструктуры и организации по всему миру. В частности, вирусу WannaCry удалось парализовать работу здравоохранительной системы Великобритании.