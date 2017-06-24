В Одессе избили сотрудницу комиссии, которая расследует пожар в Доме профсоюзов

Неизвестные били женщину по голове и брызнули ей в лицо из баллончика. В результате пострадавшей пришлось вызвать скорую помощь.

В центре Одессы избили Светлану Подпалую, которая принимает участие в независимом расследовании трагедии в Доме профсоюзов, произошедшей в мае 2014 года. О происшествии сообщила сама Светлана у себя в "фейсбуке".

Подробности инцидента уточняются.

В конце мая Киевский районный суд Одессы из-за нехватки кадров отказывался рассматривать дело о событиях в Доме профсоюзов.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе радикалы окружили здание, в котором укрывались сторонники федерализации, и подожгли его. Согласно подтверждённым данным, в тот день погибло 48 человек и более 200 было ранено.