В США няню уволили после того, как она избила ребёнка-инвалида

Благодаря установленной в доме камере видеонаблюдения родители смогли узнать, как сиделка обращается с мальчиком.

В Лос-Анджелесе няню со скандалом уволили после того, как родители благодаря установленной в доме камере наблюдения смогли увидеть ужасные кадры. Оказалось, что няня постоянно избивала ребёнка, за которым должна была следить. Об этом сообщает телеканал CBS2.

Пока родители маленького ребёнка были на баскетбольном матче своего старшего сына, няня должна была присматривать за ним, так как ребёнок страдает синдромом Рубинштейна — Тейби и нуждается в круглосуточном наблюдении. Кроме того, мальчик не может самостоятельно питаться.

К настоящему моменту няня уволена, а в отношении неё полицейские начали расследование.