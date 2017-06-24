В США демократы осудили чрезмерное внимание партии к России

С момента избрания Трампа президентом в стране муссируются слухи о вмешательстве Москвы в американскую политику.

В Демократической партии США растёт недовольство по поводу повышенного внимания, которое уделяется вопросу о том, есть ли у действующего президента Дональда Трампа связи с Россией. Об этом сообщает газета The Hill. В политической организации изданию заявили, что нужно уделять больше внимания внутренним проблемам США.

— Я ездил в предвыборный тур по 22 штатам США. Никто не фокусирует на этом внимание, — сказал член конгресса от Миннесоты Тим Уальц. — Не то чтобы они вообще не думают о России и о том, что эти вещи важны, но для них это точно не приоритет.

Его коллега Питера Уэлч считает, что нужно прекратить критиковать Трампа из-за России или бывшего главы ФБР Коми.

— Нам бы лучше начать усиленно работать над нашей собственной повесткой. Разговоры о Трампе и России повестку не формируют, — полагает Уэлч.

Ранее сообщалось, что такого же мнения придерживаются и большинство опрошенных американцев. 65% участников исследования заявили, что устали от темы России.