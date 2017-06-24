Южная Корея и КНДР могут создать совместную сборную к Олимпиаде-2018

Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин предположил, что страны могут вместе выступить в соревновании по тхэквондо.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил ближайшему соседу — КНДР сформировать совместную сборную для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые примет у себя Южная Корея. Слова президента приводит The New York Times.

Мун Чжэ Ин предположил, что страны могут вместе выступить в соревновании по тхэквондо. Таким образом он надеется улучшить отношения между странами.

Весной южнокорейские власти заверили, что не станут чинить препятствий спортсменам из КНДР, желающим поучаствовать в зимней Олимпиаде в 2018 году. Игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.