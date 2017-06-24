Генсек Интерпола сказал, что является главной угрозой для мира в будущем

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Генсек Интерпола сказал, что является главной угрозой для мира в будущем

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Он сказал, что хакеры способны оставить без воды и электричества любой город на планете.

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что одной из главных угроз для мира в будущем являются кибератаки.

<p>Генсек Интерпола Юрген Шток. Фото: Twitter</p>

— Я считаю киберпреступность самой крупной угрозой в будущем наряду с терроризмом и организованной преступностью, существующей даже на межконтинентальном уровне, — сказал Шток.

По его словам, хакеры способны лишить водоснабжения и электроэнергии целые города, а также создать серьёзные сбои в работе транспортных систем из-за того, что работа всех этих систем регулируется компьютерами и роботами.

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