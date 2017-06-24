Число жертв терактов в Пакистане достигло 85 человек

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Число жертв терактов в Пакистане достигло 85 человек

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Фото: Твиттер

Число погибших в результате двух взрывов, прогремевших накануне на рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана, возросло до 85 человек. Как сообщает телеканал CP24, ещё около 300 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 57 погибших. Взрывы прогремели в пятницу в торговом районе города Парачинар, когда местные жители совершали покупки в честь окончания Рамадана.

Шахид-хан, правительственный чиновник в Парачинаре, рассказал, что жители, которые готовились отпраздновать завершение Рамадана, теперь находятся в трауре.

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