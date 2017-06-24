Президент Египта одобрил передачу островов в Красном море Саудовской Аравии

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Президент Египта одобрил передачу островов в Красном море Саудовской Аравии

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Ранее решение уже одобрил парламент. В результате острова Тиран и Санафир перешли под управление Эр-Рияда.

Сегодня президент Абдель Фаттах ас-Сиси одобрил делимитацию границ с Саудовской Аравией и передал стране два ранее бывших египетскими острова. Об этом сообщили арабские СМИ.

Известно, что острова Тиран и Санафир хоть и необитаемые, но расположены в стратегически важном месте у входа в Акабский залив. Их передача вызвала в обществе большой резонанс. В стране по этому поводу постоянно вспыхивают протесты, в том числе в Каире.

При этом Правительство Египта утверждает, что острова исторически принадлежали Саудовской Аравии, но были сданы в аренду в 1950-х.

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