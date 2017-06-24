Черчесов после поражения от Мексики: За месяц мы завоевали симпатии болельщиков

Сегодня сборная России по футболу на Кубке конфедераций уступила мексиканцам со счётом 1:2 и не прошла в полуфинал.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что за этот месяц его команда смогла завоевать симпатии болельщиков. Об этом он сказал в интервью журналистам.

— Что касается наших болельщиков, я думаю, мы за этот месяц завоевали их симпатии, — сказал Черчесов.

Несмотря на сегодняшнее поражение от сборной Мексики (2:1), главный тренер российской сборной сказал, что его подопечные ещё постараются сыграть контрольные матчи с топ-соперниками в будущем.

— Будем играть дальше, — отметил он. — Да, что-то мы можем, чего-то нет. По самоотдаче никаких вопросов не должно быть ни у сидящих на трибунах, ни у сидящих у телевизоров.

Черчесов также прокомментировал игру вратаря и капитана сборной России Игоря Акинфеева.

— Я не видел во время игры момент с Акинфеевым. Был занят другим. То, что бывают просчёты у любого игрока, — это нормально. Спорт есть спорт. Он и дальше будет в национальной команде и будет дальше приносить нам удовольствие, — резюмировал Станислав Черчесов.

Напомним, что сегодня сборная России в решающем матче за выход из группы с минимальной разницей в счёте уступила сборной Мексики и выбыла из борьбы за Кубок конфедераций — 2017.