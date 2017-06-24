На Ставрополье велосипедист плеснул кислотой в лица двух девушек

Пострадавшие доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести. Злоумышленник пока не найден.

На Ставрополье велосипедист плеснул двум девушкам кислотой в лицо. Пострадавшие госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

Инцидент произошёл вчера вечером, 23 июня. Сообщается, что велосипедист ехал навстречу гулявшим подругам — 15-летней и 16-летней девушкам — и плеснул жидкость.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Злоумышленника ищет полиция. За любую информацию о нём МВД Ставрополья обещает вознаграждение 500 тысяч рублей.