На Ставрополье велосипедист плеснул кислотой в лица двух девушек

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На Ставрополье велосипедист плеснул кислотой в лица двух девушек

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пострадавшие доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести. Злоумышленник пока не найден.

На Ставрополье велосипедист плеснул двум девушкам кислотой в лицо. Пострадавшие госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

Инцидент произошёл вчера вечером, 23 июня. Сообщается, что велосипедист ехал навстречу гулявшим подругам — 15-летней и 16-летней девушкам — и плеснул жидкость.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Злоумышленника ищет полиция. За любую информацию о нём МВД Ставрополья обещает вознаграждение 500 тысяч рублей.

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