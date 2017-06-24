Черчесов заявил, что Акинфеев будет и дальше "приносить нам удовольствие"

По его мнению, каждый футболист имеет право на ошибку и это вполне нормально: спорт есть спорт.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал дальнейшую судьбу капитана команды Игоря Акинфеева после поражения от сборной Мексики на Кубке конфедераций.

— Я не видел во время игры момент с Акинфеевым. Был занят другим. То, что бывают просчёты у любого игрока, это нормально. Спорт есть спорт, — заявил тренер.

— Он и дальше будет в национальной команде и будет и дальше приносить нам удовольствие, — подытожил Черчесов.

— Мы играли лучше. Ну, понятно, да. Результат не в нашу пользу. Мы спокойно будем анализировать. Ничего я не чувствую плохого. Будем делать выводы. Большой был турнир, хотели выйти дальше, но не получилось. Но никаких сильных негативных эмоций никто не испытывает, — сказал Черчесов.

Напомним, сегодня сборная России уступила Мексике со счётом 1:2 и не смогла выйти из своей группы.