Бензовоз перевернулся и загорелся на трассе под Москвой

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Бензовоз перевернулся и загорелся на трассе под Москвой

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По предварительным данным, один человек погиб в результате аварии, случившейся на 20-м километре трассы А-107 Волоколамско-Ленинградского направления. Там столкнулись бензовоз и "додж". В результате столкновения машины вылетели с трассы в кювет и загорелись.

Видео с места ДТП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.

На месте ЧП работают пожарные, сотрудники скорой помощи и полиция. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

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