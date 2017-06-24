Бензовоз перевернулся и загорелся на трассе под Москвой

По предварительным данным, один человек погиб в результате аварии, случившейся на 20-м километре трассы А-107 Волоколамско-Ленинградского направления. Там столкнулись бензовоз и "додж". В результате столкновения машины вылетели с трассы в кювет и загорелись.

Видео с места ДТП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.

На месте ЧП работают пожарные, сотрудники скорой помощи и полиция. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.