Луганск обвинил Украину в подготовке покушения на наблюдателей ОБСЕ

Сотрудники СБУ готовят нападение на представителей миссии на пунктах Каланчак, Чаплинка и Чонгар, сообщает Министерство госбезопасности ЛНР.

Спецслужбы Украины готовят провокации против наблюдателей ОБСЕ, работающих на граничащих с Крымом территориях. Такое заявление сделали в Министерстве госбезопасности ЛНР.

— По имеющимся у нас данным, в районах пунктов пропуска Каланчак, Чаплинка и Чонгар сотрудниками Службы безопасности Украины готовится покушение на представителей мониторинговой миссии, среди которых Ханс Петер Эттер и Пол Маккалоу, — говорится в сообщении.

Ведомство даже приводит имена сотрудников СБУ, находящихся в настоящее время в указанных пунктах. Среди них — капитан Колечко Сергей, лейтенанты Озерный Иван, Павлик Владислав и Пархоменко Алексей.

Ведомство призвало сотрудников всех международных организаций на Украине соблюдать меры безопасности для исключения провокаций.