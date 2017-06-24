Кадыров поприветствовал смену кронпринца в Саудовской Аравии

Сегодня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поприветствовал решение короля Саудовской Аравии о смене кронпринца и поздравил нового кронпринца Мухаммада ибн Салмана с назначением на новую должность.
ببالغ السعادة و الفخر و السرور تلقيت قرار هيئة البيعة و امر خادم الحرمين الشريفين بتعيين اخي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله ولياً للعهد و نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع . هذه الثقة الكبيرة اللتي أولاها خادم الحرمين الشريفين و الشعب السعودي لصاحب السمو الملكي ولي العهد ان دلّت على شيء فإنما تدل عن الحكمة و الشجاعة و بعد المصلحة الحقيقية في الاستقرار و الازدهار و الحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية و شعبها الشقيق . لقد عرفت صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله أخاً مخلصاً و قائداً شجاعاً و سياسيا فذاً ذي نظرة ثاقبة و تحليل واقعي صحيح لكل ما يجري من احداث في المنطقة العربية بشكل خاص و بالعالم بشكل عام .. اهنئ اخي صاحب السمو الملكي ولي العهد و معه الشعب السعودي الشقيق بهذه المسؤولية الكبيرة و انا على ثقة كبيرة بعزيمته و ذكاءه و تفانيه في العمل لمواصلة طريق البناء و الازدهار اقتصادياً و سياسياً و اجتماعياً حيث يملك سموه روح الشباب و عزيمة الرجال و سؤدد الأبطال . اغتنم هذه الفرصة السعيدة لاتقدم ببالغ الشكر و العرفان لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان و لشعب المملكة العربية السعودية. على كل ما يقدمونه لخدمة ضيوف الله في موسمي الحج و العمرة سائلاً الله العلي القدير ان يجزيهم عنّا جميعاً أفضل الجزاء .!!!
— С большой радостью и гордостью воспринял решение об избрании моего дорогого брата, Мухаммада ибн Салмана, наследным принцем. Это большое доверие, оказанное королём, хранителем двух мечетей, — написал на арабском языке Кадыров на своей личной страничке в "Инстаграме".
По словам главы Чечни, это большая радость и гордость для него самого, так как это демонстрация мудрости, мужества и заинтересованности в стабильности и процветании Саудовской Аравии со стороны короля.
Ранее король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд своим указом назначил нового кронпринца — своего сына, 31-летнего Мухаммада ибн Салмана вместо племянника Мухаммада ибн Наифа.
- Популярные
- По времени