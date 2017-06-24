Юрий Лоза раскрыл хитроумный план Станислава Черчесова

В интервью Лайфу по окончании матча Кубка конфедераций Россия — Мексика известный российский певец и композитор высказал мнение, что Станислав Черчесов "просто всех дурит перед чемпионатом мира", и посетовал на удары наших футболистов "по солнечному диску".

— Что думаете по поводу прошедшего матча Россия — Мексика? — первый вопрос Юрию Эдуардовичу.

— Наши сыграли как могли, лучше они не умеют. Какие к ним претензии? Не стреляйте в пианиста, как говорится.

— К кому тогда предъявлять претензии? Результат-то неудовлетворительный.

— Кто это вам сказал? Может, Черчесов просто дурит всех и специально играет так, чтобы все нас перестали бояться. Всех задурит сейчас, и будут с нами играть на чемпионате мира тяп-ляп. А мы там всех возьмём и порвём. Кто его знает? В любом случае это товарищеский турнир. Но играют наши средне, с недопустимым процентом брака.

— Это исправляется?

— Да по-другому ведь не умеют. Если иностранные скауты российских игроков не приглашают, значит, таков уровень. "Анжи" и "Амкар" — это одно дело, а тут у нас игрок оказался перед воротами — это уже для него событие! Вот и бьёт по солнечному диску. И за один год это не лечится. А у Месси же таких моментов по десять за матч.

— Что надо делать?

— Нужна, конечно, тренерская идея. Как играть, например, с одним нападающим, если его нет?

— Черчесова надо уволить?

— Давайте дадим человеку поработать ещё немного. Но той самой идеи я пока не вижу. Это не значит, что её нет. Может, действительно пускает пыль в глаза?