Business Insider обвинил Пентагон в нерациональной растрате миллиардов долларов

По мнению журналистов новостного портала, военная структура вводит новую технику с опозданием и даже при таком раскладе она оказывается небоеспособной.

По итогам расследования Business Insider пришёл к выводу, что Пентагон перерасходует миллиарды долларов из бюджета, не показывая при этом должного результата. В материале журналисты ссылаются на данные доклада Главного бюджетно-контрольного управления США.

Особой критике в тексте подвергается процесс строительства и сдачи в эксплуатацию авианосца Gerald R. Ford стоимостью 12,9 млрд долларов.

— Авианосец будет наконец-то сдан в эксплуатацию 22 июля — вполне ожидаемо, с опозданием и превышением запланированных расходов. Однако он всё ещё не будет боеспособен, — сообщается в материале.

Отмечается, что процесс можно ускорить, если отказаться от испытаний на воздействие подводного взрыва, но в таком случае недостатки корабля могут дать о себе знать уже в процессе эксплуатации.

По данным Business Insider, из-за изначально неправильных подсчётов перерасход средств на Gerald R. Ford составил 2,4 млрд долларов. Также сообщается, что аналогичная ситуация может сложиться и вокруг строящегося атомного авианосца John F. Kennedy.

В материале рассказывается и о том, что Главное бюджетно-контрольное управление также советовало подождать со строительством 12 фрегатов общей стоимостью в девять миллиардов долларов. Предполагалось, что новые корабли должны были заменить нынешние в прибрежной зоне. По данным управления, ВМС США требуют у конгресса денег на создание техники, которая почти не будет отличаться от устаревшей. Автор материала отмечает, что такие доводы игнорируются.

Напомним, в конце прошлого года появилась информация, что Пентагон скрыл доклад о хозяйственных тратах, опасаясь урезания оборонного бюджета.