В Огайо опытный пилот перевернулся на истребителе F-16

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В Огайо опытный пилот перевернулся на истребителе F-16

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Лётчик налетал за свою карьеру более 1,5 тысячи часов, однако при подготовке к авиашоу он не сумел справиться с боевой машиной.

В штате Огайо истребитель F-16 демонстрационной эскадрильи Thunderbirds (США) перевернулся после того, как после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате этого происшествия госпитализированы пилот самолёта и технический специалист.

Командир эскадрильи подполковник Джейсон Херд проинформировал, что авария произошла в международном аэропорту Дейтона. Причины ЧП устанавливаются. Отмечается, что погодные условия были пригодными для полётов.

По словам командира Thunderbirds, управлявший истребителем пилот за свою службу налетал приблизительно 1,6 тысячи часов. Он готовился к авиашоу в Дейтоне.

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