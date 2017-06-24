В ДТП под Киевом насмерть разбился украинский депутат

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В ДТП под Киевом насмерть разбился украинский депутат

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Фото: © tsn.ua

Депутат Киевского областного совета Борис Панченко погиб в дорожно-транспортном происшествии под украинской столицей. Как сообщил глава Киевской областной госадминистрации Александр Горган, вместе с ним насмерть разбились ещё два человека.

— Час назад в результате ДТП погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис Максимович, 1952 года рождения, — написал Горган в своём "фейсбуке".

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Он уточнил, что трагедия случилась на трассе Белая Церковь — Володарка в Белоцерковском районе. На повороте в село Пилипча произошло лобовое столкновение, автомобили загорелись.

Ещё один человек получил в этом ДТП ранения.

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