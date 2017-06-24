Правительственные войска Сирии отбились от атаки террористов

Поддержку с воздуха в террористической наступательной операции оказывал вертолёт израильских ВВС.

В Сирии праввойска САР отбили атаку террористической группировки "Джебхат ан-нусра"* на город Аль-Баас, что в районе Голанских высот, сообщает voiceofpeopletoday.com. Армия приняла бой, нападавшие понесли потери. Авиация и артиллерия оказали в бою содействие.

Террористов в наступлении поддерживал вертолёт израильских ВВС: он нанёс удар с воздуха недалеко у здания Мухафазы. Как отмечает издание, основанием для наступления послужило падение нескольких снарядов на Голанские высоты. Это произошло в ходе боевых действий на территории Сирии.

В заявлении Вооружённых сил Израиля отмечается, что израильская сторона возлагает на Сирию ответственность за всё, что происходит на её территории.

Агентство Reuters в свою очередь со ссылкой на сирийские источники сообщает, что удары Израиля убили мирных жителей. По их информации, одна из ракет попала в жилое здание. Оно почти полностью разрушено, много гражданских погибло.

Источник не сообщает ничего о действиях сирийцев в отношении Израиля, а также утверждает, что удары Израиля поддерживают джихадистов на земле.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.