В США приравняли возможные кибератаки РФ к теракту 11 сентября

По мнению экс-замминистра обороны страны, с политической точки зрения эти события равнозначны.

Бывший сотрудник Министерства обороны Соединённых Штатов Майкл Викерс (он отвечал за разведку) сравнил якобы вмешательство России в предвыборную кампанию с трагедией 11 сентября 2001 года, когда террористы атаковали башни-близнецы в Нью-Йорке.

— Это нападение на самом деле с политической точки зрения эквивалентно 11 сентября, это ужасно серьёзно, — сказал Майкл Викерс в интервью телеканалу NBC.

По его мнению, кибератаки (факт которых до сих пор не подтверждён) будут повторяться, потому что США не дали на них адекватного ответа.

Напомним, накануне стало известно, что президент Дональд Трамп распорядился создать комиссию, которая проверит подсчёт голосов на выборах, чтобы убедиться в их законности и неприкосновенности.