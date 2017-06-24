В Брюсселе полицейские открыли огонь по пытавшемуся их сбить автомобилю

Стражи порядка прострелили корпус машины. Но водителю удалось сбежать. Сейчас его поиски продолжаются.

В коммуне Брюсселя Моленбек полицейские открыли огонь по автомобилю Mercedes, водитель которого не подчинился требованиям стражей порядка и попытался их сбить.

Полицейские остановили Mercedes для контроля, однако авто двинулось прямо на сотрудников полиции. Автомобиль задел полицейских, но никаких увечий не принёс.

После этого стражи порядка открыли огонь по автомобилю. Они прострелили кузов машины, но автомобилисту всё же удалось скрыться. Сейчас его разыскивают.

В полиции допускают, что номера машины были украдены, так как не они соответствовали типу транспортного средства, что и вызвало подозрение стражей порядка.