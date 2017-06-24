Жертвой стрелка под Сан-Диего стал по меньшей мере один человек

Стали известны некоторые подробности о стрельбе, открытой в Нэшнл-Сити в пригороде Сан-Диего. По данным NBC, неизвестный убил одного человека и ранил другого, а затем забаррикадировался в доме.

Reports of an active shooting situation in San Diego, US, police operation ongoing. pic.twitter.com/YOgKfwfW2o — Breaking News (@BreakingNLive) June 24, 2017

Полиция оцепила место ЧП и готовит операцию по нейтрализации преступника. В первых сообщениях местных СМИ говорилось о многочисленных раненых.