Жертвой стрелка под Сан-Диего стал по меньшей мере один человек

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Жертвой стрелка под Сан-Диего стал по меньшей мере один человек

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Фото: ©REUTERS/BRYAN WOOLSTON

Стали известны некоторые подробности о стрельбе, открытой в Нэшнл-Сити в пригороде Сан-Диего. По данным NBC, неизвестный убил одного человека и ранил другого, а затем забаррикадировался в доме.

Полиция оцепила место ЧП и готовит операцию по нейтрализации преступника. В первых сообщениях местных СМИ говорилось о многочисленных раненых.

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