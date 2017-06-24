На репетиции парада в Минске танк снёс дерево и врезался в столб

В Минске танк Т-72, который направлялся на генеральную репетицию парада, врезался в дерево и снёс фонарный столб, сообщает местное издание auto.tut.by.

Я думал что танки из железа, но столб похоже целее танка! pic.twitter.com/g5OZo3pWHH — Krasnaok (@Krasnaok) 24 июня 2017 г.

По предварительным данным, никто не пострадал. Между тем танк получил повреждения.

В субботу вечером в белорусской столице проходит генеральная репетиция парада ко Дню независимости. В связи с этим механизированная колонна выдвинулась в центр, а на ряде улиц Минска было перекрыто движение.