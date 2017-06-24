На репетиции парада в Минске танк снёс дерево и врезался в столб

В Минске танк Т-72, который направлялся на генеральную репетицию парада, врезался в дерево и снёс фонарный столб, сообщает местное издание auto.tut.by.
Я думал что танки из железа, но столб похоже целее танка! pic.twitter.com/g5OZo3pWHH— Krasnaok (@Krasnaok) 24 июня 2017 г.
По предварительным данным, никто не пострадал. Между тем танк получил повреждения.
Танк врезался в столб! В Минске!! ТАНК!! СТОЛБ!! МИНСК!! pic.twitter.com/KCoy0DWbGD— Krasnaok (@Krasnaok) 24 июня 2017 г.
В субботу вечером в белорусской столице проходит генеральная репетиция парада ко Дню независимости. В связи с этим механизированная колонна выдвинулась в центр, а на ряде улиц Минска было перекрыто движение.
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