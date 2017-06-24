Месяц своего президентства Трамп провёл в гольф-клубах

Американский президент посетил свою загородную резиденцию в Вирджинии в разгар турнира по гольфу.

Дональд Трамп покинул Белый дом для не анонсированной ранее поездки. Президентский кортеж был замечен в Национальном гольф-клубе Трампа в Вирджинии, сообщает издание The Hill. Это 30-е по счёту посещение гольф-клубов с момента вступления Трампа в должность.

President Trump arrives at Trump National golf club in Potomac Falls, Virginia. pic.twitter.com/seFcVn07EQ — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 24 июня 2017 г.

По словам представителей президента, в загородной резиденции Дональд Трамп проводит важные встречи и деловые обеды. Также в Белом доме не подтвердили, будет ли сам американский лидер играть в гольф.

.@potus @realDonaldTrump is at Trump National Golf Club but not playing per WH pool. Club hosting a members event. — Kelly O'Donnell (@KellyO) 24 июня 2017 г.

Последний раз Дональд Трамп посещал загородную резиденцию в начале июня. Тогда противники президента устроили протестную демонстрацию на каяках возле его поля для гольфа. В этот раз во время пребывания президента в Вирджинии в клубе проходит гольф-турнир.