Месяц своего президентства Трамп провёл в гольф-клубах

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Месяц своего президентства Трамп провёл в гольф-клубах

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/David Moir

Американский президент посетил свою загородную резиденцию в Вирджинии в разгар турнира по гольфу.

Дональд Трамп покинул Белый дом для не анонсированной ранее поездки. Президентский кортеж был замечен в Национальном гольф-клубе Трампа в Вирджинии, сообщает издание The Hill. Это 30-е по счёту посещение гольф-клубов с момента вступления Трампа в должность.

По словам представителей президента, в загородной резиденции Дональд Трамп проводит важные встречи и деловые обеды. Также в Белом доме не подтвердили, будет ли сам американский лидер играть в гольф.

Последний раз Дональд Трамп посещал загородную резиденцию в начале июня. Тогда противники президента устроили протестную демонстрацию на каяках возле его поля для гольфа. В этот раз во время пребывания президента в Вирджинии в клубе проходит гольф-турнир.

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