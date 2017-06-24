Во Флориде легкомоторный самолёт упал на здание детского сада

Небольшой самолёт упал на здание детского сада в городе Форт-Майерс, штат Флорида. По данным агентства Associated Press, один человек погиб, другой получил ранения.

В офисе шерифа округа Ли сообщили, что самолёт Piper PA 28 упал вскоре после взлёта с ближайшего аэродрома. После крушения в здании вспыхнул пожар, который нанёс значительный ущерб постройке. К счастью, ни детей, ни персонала в момент катастрофы в детском саду не было.

Выживший после крушения самолёта сейчас находится в больнице, пока неясно, насколько серьёзны его травмы.