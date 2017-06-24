Американские конгрессмены предлагают Трампу выйти из договора РСМД

Автор этой инициативы, глава ключевого комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс считает "безответственным" для США придерживаться этого договора.

В Белый дом от американских конгрессменов поступило предложение о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как пишет Politico, соответствующий законопроект подготовил член палаты представителей и глава комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс.

— С нашей стороны было бы безответственно соблюдать договор, который давно оставил позади единственный участник, помимо нас, — пояснил он свою инициативу.

С похожей законодательной инициативой в феврале текущего года уже выступал сенатор Том Коттон, предлагавший объявить о "нарушении" Россией договора. Эта мера стала бы первым шагом к выходу из соглашения.

Против этого между тем выступают многие конгрессмены. По данным Politico, в администрации президента США Дональда Трампа инициируется "жёсткое обсуждение, нужно ли выходить из ещё одного международного договора".