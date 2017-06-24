NY Post: Экс-звезда НБА Деннис Родман планирует в августе вернуться в КНДР

Бывший спортсмен намерен доказать, что Северная Корея ничуть не хуже других стран мира.

Бывший американский баскетболист Деннис Родман планирует в августе этого года совершить ещё одну поездку в Северную Корею. С собой он позвал экс-футболиста Майкла Страхана. Об этом сообщает издание New York Post.

После возвращения из КНДР Родман дал интервью Страхану в эфире телевизионного шоу "Доброе утро, Америка". По словам зрителей, беседа двух бывших спортсменов получилась достаточно жёсткой. Теперь же Родман надеется наглядно показать Страхану, что КНДР — "такая же страна, как и другие".

Деннис Родман — один из немногих американцев, который регулярно бывает в Северной Корее и общается с её лидером Ким Чен Ыном. Последний визит в азиатскую страну он совершил в середине июня этого года.