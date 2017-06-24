Politico: Госдеп тормозит ужесточение политики в отношении российских дипломатов

По мнению законодателей, тем самым внешнеполитическое ведомство надеется сохранить доверие иностранных правительств.

Американские конгрессмены и сотрудники разведки недовольны действиями Госдепа США, который, по их мнению, препятствует ужесточению политики в отношении российских дипломатов. Об этом пишет Politico.

Источники издания сообщили, что разведчики подозревают дипломатов РФ в нарушении правил перемещения по США и шпионаже. В мае этого года конгресс принял документ об ужесточении правил передвижения дипломатов — теперь сотрудники посольств должны будут сообщать о своих поездках Госдепу. Закон вступает в силу 2 августа, однако, как утверждают источники, внешнеполитическое ведомство США тормозит введение новых правил.

По мнению законодателей, подобными действиями Госдеп надеется сохранить доверие иностранных правительств.