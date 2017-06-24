В Германии начала хождение купюра номиналом в ноль евро

Выпущенная лимитированным тиражом банкнота является сувениром и продаётся за 2,5 евро.

В Германии напечатали партию купюр номиналом в ноль евро. Деньги официально разрешены Европейским центральным банком (ЕЦБ) и выпущены лимитированным тиражом в 5 тысяч штук, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.

По понятным причинам новая купюра не предназначена для оплаты покупок и услуг — она является только сувенирной продукцией. Тем не менее она напечатана на той же бумаге, что и обычные евро, ей также приданы все необходимые атрибуты защиты — в том числе водяные знаки и голограммы.

На купюре изображён учебный парусник ВМФ Германии "Горх Фок II" 1958 года. Банкнота призвана привлечь внимание как туристов, так и коллекционеров. Стоимость каждой составляет 2,5 евро.