Соперника Трампа по предвыборной гонке обвинили в мошенничестве

Бывший кандидат в президенты США от демократов называет претензии в свой адрес "политической игрой".

Руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа подал иск против сенатора Берни Сандерса и его супруги Джейн. Семью Сандерс обвиняют в махинации с кредитом на сумму 10 миллионов долларов.

По словам истца, сенатор Сандерс использовал политическое влияние при получении кредита для своей жены. Супруги уже наняли юристов, которые смогут предоставить им защиту в суде.

— Я подал запрос на проведение расследования ещё в январе 2016 года, которое было моментально начато ещё при правлении Барака Обамы. Я лишь надеюсь на справедливое, беспристрастное и тщательное разбирательство, — прокомментировал автор иска.