Хоккейный скаут про КК-2017: Столярные изделия отечественной сборки

Скаут сборной России по хоккею, телевизионный комментатор Сергей Федотов крайне критически оценил игру российской футбольной команды на Кубке конфедераций.
Напомним, в заключительной игре с Мексикой россияне потерпели поражение со счётом 2:1 и закончили своё выступление на турнире.
— А столярные изделия отечественной сборки, которые считают себя, наверное, знатными ногомячистами, стабильны в своей убогости, — написал Федотов в своём "фейсбуке".
— Полностью посмотрел две игры team Russia, чтобы не быть голословным, — пояснил скаут.
Сейчас эта запись со страницы Федотова удалена.
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