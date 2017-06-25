Хоккейный скаут про КК-2017: Столярные изделия отечественной сборки

Сергей Федотов раскритиковал игру российских футболистов на турнире, назвав их "ногомячистами".

Скаут сборной России по хоккею, телевизионный комментатор Сергей Федотов крайне критически оценил игру российской футбольной команды на Кубке конфедераций.

Напомним, в заключительной игре с Мексикой россияне потерпели поражение со счётом 2:1 и закончили своё выступление на турнире.

— А столярные изделия отечественной сборки, которые считают себя, наверное, знатными ногомячистами, стабильны в своей убогости, — написал Федотов в своём "фейсбуке".

— Полностью посмотрел две игры team Russia, чтобы не быть голословным, — пояснил скаут.

Сейчас эта запись со страницы Федотова удалена.