Десять человек погибли при взрыве автомобиля в провинции Идлиб

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Десять человек погибли при взрыве автомобиля в провинции Идлиб

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Город Идлиб, административный центр одноимённой провинции. Фото: © REUTERS/Ammar Abdullah

По меньшей мере десять человек погибли и 16 получили ранения, когда начинённый взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в сирийском городе Эд-Дана в провинции Идлиб.

Известно, что взрыв прогремел возле одного из ресторанов в центре города, после чего в этом районе начался пожар. По словам очевидцев, некоторые выжившие находятся в тяжёлом состоянии, так что число жертв ещё может возрасти.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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