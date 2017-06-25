Десять человек погибли при взрыве автомобиля в провинции Идлиб

По меньшей мере десять человек погибли и 16 получили ранения, когда начинённый взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в сирийском городе Эд-Дана в провинции Идлиб.

Известно, что взрыв прогремел возле одного из ресторанов в центре города, после чего в этом районе начался пожар. По словам очевидцев, некоторые выжившие находятся в тяжёлом состоянии, так что число жертв ещё может возрасти.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.