Саакашвили потребовал у Порошенко возместить стоимость испорченной футболки

На Украину Михаил Саакашвили приехал поздравить ладыженских выпускников с окончанием школы.

Экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили облили зелёнкой во время его визита в Ладыжин Винницкой области. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

— Очередная атака зелёнкой в Ладыжине. Нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП. Пётр Алексеевич, вы, это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки Lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса 50 евро, — написал Саакашвили.

По словам политика, он научен горьким опытом подобных поездок, поэтому всегда возит с собой запасной комплект одежды.