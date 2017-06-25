"Хаббл" обнаружил галактику, звёзды которой находятся в процессе формирования

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"Хаббл" обнаружил галактику, звёзды которой находятся в процессе формирования

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Галактика ESO 486-21. Фото: © Hubble Scopes/NASA

Астрономы при помощи космического телескопа "Хаббл" ведут наблюдение за галактикой ESO 486-21, которая расположена на расстоянии 30 миллионов световых лет от Земли. По словам учёных, в этой спиральной галактике с плохо определённой структурой звёзды ещё только находятся в процессе формирования.

Полученные данные помогут астрономам понять, как звёзды формируются из гигантских облаков газа и пыли, как они эволюционируют внутри кластеров, а также как эти процессы влияют на их родную галактику и всю остальную Вселенную.

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