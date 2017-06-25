Законы о правах человека позволили остаться в Британии десяткам террористов

Доктрина "Депортация с гарантиями" не разрешает выдворять из страны подозреваемых в терроре людей без гарантий их безопасности на родине.

Законы о защите прав человека позволили более 40 иностранным террористам остаться на территории Великобритании. Об этом со ссылкой на неопубликованный доклад МВД страны пишет газета Telegraph.

В публикации отмечается, что власти Великобритании сталкиваются с "непреодолимой проблемой при депортации опасных джихадистов, что приводит к серии терактов в Великобритании, вдохновлённых ИГИЛ*".

Это утверждение имеет отношение к стратегии "Депортация с гарантиями". Британцы по этой доктрине могут депортировать потенциальных террористов только при наличии гарантий, что в странах происхождения их не станут пытать и подвергать жестокому обращению.

Эта доктрина, построенная на законах о защите прав человека, позволяла судам Великобритании "успешно предотвращать высылку иностранцев, подозреваемых в терроризме, в страны их происхождения", отмечает газета.

Издание делает вывод, что доктрина не состоялась, "позволив террористам оставаться в Соединённом Королевстве".

*Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.