Джулиан Ассанж: У демократов нет доказательств о сговоре между Россией и Трампом

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж на своей странице в соцсети Twitter опубликовал эссе, в котором раскритиковал намерения американских демократов раскрыть предполагаемый сговор между командой Трампа и Россией.
— Несмотря на огромные ресурсы, огромные стимулы и год расследования, сенаторы-демократы, такие как сенатор Файнштейн, вынуждены признать, что у них нет никаких доказательств тайного сговора между Россией и Трампом, — сообщил Ассанж.
.@WikiLeaks' editor @JulianAssange on why the US Democratic party is doomed: pic.twitter.com/R4Ds630aRf— Julian Assange (@JulianAssange) 24 июня 2017 г.
По мнению главы Wikileaks, "партийная элита", под контролем которой находятся все американские демократы, никогда добровольно не откажется от власти. Ассанж уверен, что дни демократов в США сочтены, и приводит в качестве положительного примера политику Эммануэля Макрона.
— Демократическая база должна двигаться вперёд, создав новую партию. Это доказано на практике быстрым появлением кампаний Макрона, Сандерса и Трампа буквально из ничего, — добавил журналист.
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