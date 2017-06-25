Джулиан Ассанж: У демократов нет доказательств о сговоре между Россией и Трампом

По словам австралийского журналиста, дни Демократической партии в США давно сочтены.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж на своей странице в соцсети Twitter опубликовал эссе, в котором раскритиковал намерения американских демократов раскрыть предполагаемый сговор между командой Трампа и Россией.

— Несмотря на огромные ресурсы, огромные стимулы и год расследования, сенаторы-демократы, такие как сенатор Файнштейн, вынуждены признать, что у них нет никаких доказательств тайного сговора между Россией и Трампом, — сообщил Ассанж.

По мнению главы Wikileaks, "партийная элита", под контролем которой находятся все американские демократы, никогда добровольно не откажется от власти. Ассанж уверен, что дни демократов в США сочтены, и приводит в качестве положительного примера политику Эммануэля Макрона.

— Демократическая база должна двигаться вперёд, создав новую партию. Это доказано на практике быстрым появлением кампаний Макрона, Сандерса и Трампа буквально из ничего, — добавил журналист.