Daily Mail: ФИФА проводит расследование в отношении 23 футболистов сборной РФ

В марте этого года ФИФА затребовала допинг-пробы всех игроков, но не подтвердила, что следствие проводится.

Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении 23 игроков российской сборной, которых подозревают в употреблении допинга. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил британский таблоид Daily Mail.

Информация о том, что представлявшие Россию на чемпионате мира 2014 года футболисты подозреваются в употреблении запрещённых веществ, появилась ещё в марте этого года. Тогда ФИФА затребовала допинг-пробы всех игроков, но при этом отказывалась официально подтвердить, что расследование проводится.

Теперь Daily Mail утверждает, что следствие всё же идёт. Корреспондентам издания удалось своими глазами увидеть находящуюся в распоряжении ФИФА внутреннюю переписку российских спортивных чиновников и сотрудников антидопинговых лабораторий, которая якобы доказывает существование государственной допинговой программы.