Золотые наручные часы Жаклин Кеннеди достались Ким Кардашьян

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Золотые наручные часы Жаклин Кеннеди достались Ким Кардашьян

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Ким Кардашьян. Фото: © REUTERS/Danny Moloshok

Американская телезвезда по достоинству оценила строгий стиль украшения, который привлекал саму первую леди США.

Телеведущая Ким Кардашьян стала обладательницей золотых наручных часов бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди. Украшение ушло с молотка аукциона в Нью-Йорке за 379,5 тысячи долларов, сообщает издание TMZ.

Женские часы фирмы Cartier изготовлены из 18-каратного золота и выполнены в классической прямоугольной форме без драгоценных камней. На задней крышке выгравирована дарственная надпись: "От Стаса Джеки, 23 февраля 1963 года, 02:05 — 21:35". Часы являются подарком польского князя Станислава Альбрехта Радзивилла, который был женат на младшей сестре Жаклин Кеннеди.

Несмотря на то что Ким Кардашьян предпочитает носить дорогие аксессуары, украшенные большим количеством бриллиантов, телеведущая отметила, что часы носить будет даже несмотря на их строгий дизайн.

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