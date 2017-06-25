Активисты потребовали убрать свиноферму с территории бывшего концлагеря в Чехии

Чешские власти обещали выкупить ферму до намеченных на октябрь этого года выборов, но сейчас есть сомнения, что сделка состоится.

Борющиеся с проявлениями расизма активисты требуют убрать свиноферму, которая находится на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря в чешской деревне Лети. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В годы Второй мировой войны в концлагере находилось около 1300 чешских цыган. Более трёхсот из них, в том числе 241 ребёнок, погибли, а ещё свыше 500 человек перевезли в печально известный Освенцим, который располагался на территории Польши.

Свиноферма на территории бывшего концлагеря появилась в 1970-е годы по инициативе правительства. Её нынешний владелец, в принципе, не возражает против переноса животноводческого хозяйства, однако требует за это достойную компенсацию.

Правительство Чешской Республики многие годы обещает протестующим активистам выкупить ферму. В прошлом году оно заявило, что намерено сделать это до запланированных на октябрь 2017 года выборов. Однако сейчас активисты опасаются, что борьба между коалиционными партиями может сорвать сделку.