Японии угрожают оползни

Сейсмологи Японии предупреждают, что в центральной префектуре Нагано могут возникнуть оползни. Это связано с сильным землетрясением, которое произошло в стране чуть более часа назад, сообщает телеканал NHK.

Как пояснил профессор Университета Тохоку Синдза Тода, необходимость следить за возможностью возникновения оползней связана с тем, что из-за дождей сейчас земля может стать мягкой.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в центральной части страны в 07:02 по местному времени (01:02 мск). Очаг землетрясения залегал под землёй в префектуре Нагано.

Сообщений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.