Семнадцатилетнему Георгию нужен аппарат неинвазивной вентиляции лёгких

Лайф и хоспис "Дом с маяком" собирают средства, чтобы помочь детям с неизлечимыми генетическими заболеваниями.

У Георгия Милованова наследственно-генетическое заболевание. В два года врачи сообщили о страшном диагнозе — у мальчика спинальная мышечная атрофия. При этом заболевании медленно, но неуклонно погибают нервные клетки, которые отвечают за движение. У ребёнка постепенно формируются двигательные ограничения, в том числе дыхательная недостаточность.

Жить как обычный подросток — такая мечта у 17-летнего Георгия. Вернее, не совсем как обычный. Учить языки — английский, немецкий, польский. Стать профессором или программистом. Общаться с друзьями и найти свою любовь. Планов много, главное, чтобы здоровье не подвело.

— Родился Георгий здоровым ребёнком. Мы всё ждали, когда же он сделает первые шаги. Но в год мальчик начал менять походку — стал похож на медвежонка. Мы не придали этому особого значения, а потом его состояние стало ухудшаться, — рассказывает отец мальчика Владислав Сутидзе.

Родители долгие годы продолжали бороться с заболеванием любимого сына. Массаж, гимнастика, плавание и физиотерапия. В 2015 году мальчику сделали коррекционную операцию на позвоночнике. Благодаря выпрямленному позвоночнику исчезли боли в груди. Но в последние полгода самочувствие Георгия ухудшилось. Это проявляется в постоянном недомогании, чувстве "разбитости" по утрам, плохом сне. У юноши появился шум в ушах и проблемы с дыхательной системой.

Чтобы Георгий мог дышать полной грудью, ему нужно начать использовать аппарат для неинвазивной вентиляции лёгких. Стоимость аппарата НИВЛ и сопутствующего медицинского оборудования — 490 тысяч рублей. Таких денег у его семьи нет. Самый главный подарок на 18-летие, которое Георгий отметит уже через месяц, можете сделать вы.

Помочь Георгию и его родителям может каждый. Достаточно отправить СМС на номер 1200. В тексте слово "ПОМОЩЬ" и сумма перевода. Минимальная сумма, которую можно пожертвовать таким способом, — 50 рублей. Подтвердите перевод, если мобильный оператор пришлёт соответствующий запрос, иначе деньги не дойдут.