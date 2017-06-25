Глава ЦРУ заявил о многочисленных попытках РФ подорвать американскую демократию

По словам Майка Помпео, Кремль в течение десятилетий пытается вмешаться в выборный процесс.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео в интервью телеканалу NBC заявил о том, что сообщения о попытках России вмешаться в избирательный процесс в США никого не должны удивлять.

— Разведывательное сообщество США заявляло, что в эти выборы Россия вмешалась, если честно, не очень оригинальным образом. Русские делают это уже очень давно. Россия десятилетиями пытается подорвать американскую демократию, — сказал Помпео.

Вместе с тем глава ЦРУ отказался подтверждать достоверность материала Washington Post, где напрямую утверждалось, будто ЦРУ подтвердило, что вмешательство в президентские выборы 2016 года происходило по личному распоряжению Владимира Путина.

Кроме того, Помпео опроверг утверждение, что главу Белого дома Дональда Трампа не интересуют данные, предоставляемые ему американскими спецслужбами.

— Трамп является очень серьёзным потребителем информации, которую предоставляет разведывательное сообщество. Трамп необычайно требователен к нам. Он задаёт невероятно сложные вопросы, а затем рассчитывает на себя и на глав спецслужб в получении ответов на них, — добавил Помпео.