Урок с летальным исходом. В США мать нарочно заперла своих детей в машине

Двое маленьких детей погибли в автомобиле, оказавшись запертыми в салоне в 40-градусную жару, пока их мать курила марихуану.

Жительнице Техаса Синтии Рендольф предъявлены обвинения в гибели двух малолетних детей. По версии следствия, женщина в воспитательных целях заперла 16-месячного сына и двухлетнюю дочь в салоне автомобиля, сообщает издание Star-Telegram.

Не волнуясь о том, что температура на улице достигла 40 градусов, мать вернулась в дом, где курила марихуану. По версии медиков, дети погибли от воздействия экстремальной температуры.

Синтия сообщила следователям, что во время уборки по дому обнаружила пропажу детей. Женщина утверждала, что нашла сына и дочь мёртвыми в машине, в которую они забрались и заблокировали двери. Однако в ходе проверки подозреваемая призналась, что лично заперла детей в машине. Женщина таким образом решила преподать урок дочке, которая отказалась выходить из автомобиля.