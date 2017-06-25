Бандитские штучки. В США за $100 тыс. распродали вещи знаменитых гангстеров

Более $100 тысяч удалось получить организаторам аукциона в Бостоне за вещи, имеющие отношение к самым знаменитым преступникам США. Самым дорогим лотом стали карманные часы знаменитого гангстера Аль Капоне, сообщает Associated Press.
Reloj de bolsillo de #AlCapone es subastado en #EU https://t.co/vfKUVxDEJx pic.twitter.com/p5RRzrgzdf— El Siglo de Durango (@SigloDurango) 9 июня 2017 г.
Покупатель, решивший остаться неизвестным, заплатил за них $ 84 374. Изготовленные в Чикаго в 20-х годах прошлого века часы выполнены в треугольной форме и имеют платиновый циферблат. На задней стороне выгравированы инициалы бандита ("AC"), сам корпус инкрустирован 72 бриллиантами.
Ещё одна примечательная вещь, принадлежащая Аль Капоне, — рукопись лирической музыкальной композиции, сочинённой им в тюрьме Алькатрас. За неё на аукционе отдали почти $19 тысяч.
Организаторам мероприятия удалось распродать и вещи легендарных грабителей Бонни и Клайда — ордеры на их арест и предсмертное письмо Бонни. За её серебряное кольцо с тремя змеиными головами аукцион выручил $25 тысяч.
Here's your chance to own a ring once belonging to #bonnieandclyde or a piece of #AlCapone #history from @RRAuction https://t.co/n7yEVLYARZ pic.twitter.com/zNeYRx2kup— Beverly Loan (@BeverlyLoan) 21 июня 2017 г.
Между тем письмо главы мафии Джона Готти, в котором он просит свою дочь охладить мартини, своего покупателя не нашло.
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