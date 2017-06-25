Бандитские штучки. В США за $100 тыс. распродали вещи знаменитых гангстеров

Самыми дорогими на аукционе в Бостоне стали часы Аль Капоне с платиновым циферблатом и 72 бриллиантами.

Более $100 тысяч удалось получить организаторам аукциона в Бостоне за вещи, имеющие отношение к самым знаменитым преступникам США. Самым дорогим лотом стали карманные часы знаменитого гангстера Аль Капоне, сообщает Associated Press.

Покупатель, решивший остаться неизвестным, заплатил за них $ 84 374. Изготовленные в Чикаго в 20-х годах прошлого века часы выполнены в треугольной форме и имеют платиновый циферблат. На задней стороне выгравированы инициалы бандита ("AC"), сам корпус инкрустирован 72 бриллиантами.

Ещё одна примечательная вещь, принадлежащая Аль Капоне, — рукопись лирической музыкальной композиции, сочинённой им в тюрьме Алькатрас. За неё на аукционе отдали почти $19 тысяч.

Организаторам мероприятия удалось распродать и вещи легендарных грабителей Бонни и Клайда — ордеры на их арест и предсмертное письмо Бонни. За её серебряное кольцо с тремя змеиными головами аукцион выручил $25 тысяч.

Между тем письмо главы мафии Джона Готти, в котором он просит свою дочь охладить мартини, своего покупателя не нашло.