ООН предложила Китаю помощь в ликвидации последствий оползней

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с разрушительными оползнями в провинциях Маосинь и Сычуань.

— Генсек приветствует усилия национальных бригад спасения. ООН готова оказать любую поддержку властям, если это потребуется, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Напомним, в провинции Сычуань оползень накрыл несколько десятков жилых домов. Спасатели уже извлекли из-под завалов 15 тел погибших, судьба ещё 120 человек остаётся неизвестной, но, по словам экспертов, шансы на их спасение невелики.