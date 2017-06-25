ООН предложила Китаю помощь в ликвидации последствий оползней

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ООН предложила Китаю помощь в ликвидации последствий оползней

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Последствия оползня, сошедшего на деревню Синьмо в провинции Сычуань. Фото: © REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с разрушительными оползнями в провинциях Маосинь и Сычуань.

— Генсек приветствует усилия национальных бригад спасения. ООН готова оказать любую поддержку властям, если это потребуется, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Напомним, в провинции Сычуань оползень накрыл несколько десятков жилых домов. Спасатели уже извлекли из-под завалов 15 тел погибших, судьба ещё 120 человек остаётся неизвестной, но, по словам экспертов, шансы на их спасение невелики.

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