Пересадка дерева обошлась больнице в Айдахо в 300 тысяч долларов

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Пересадка дерева обошлась больнице в Айдахо в 300 тысяч долларов

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Перевозить дерево весом более 360 тонн пришлось на специальных полозьях с роликами.

Больница в городе Бойсе, штат Айдахо, заплатила 300 тысяч долларов, чтобы "избавиться" от гигантской секвойи, которая выросла на территории медицинского учреждения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Дерево высотой с 10-этажный дом мешало строительству новых корпусов больницы. Поскольку это самая большая секвойя в штате Айдахо, её решили не рубить, а пересадить в другое место.

Перевозить дерево весом более 360 тонн будут на специальных полозьях с роликами. Ожидается, что сегодня около полудня секвойя уже получит новую прописку.

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