Пересадка дерева обошлась больнице в Айдахо в 300 тысяч долларов

Перевозить дерево весом более 360 тонн пришлось на специальных полозьях с роликами.

Больница в городе Бойсе, штат Айдахо, заплатила 300 тысяч долларов, чтобы "избавиться" от гигантской секвойи, которая выросла на территории медицинского учреждения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

This #Sequoia #tree is being moved to Fort Boise Park. At about 100 years old, it could thrive for over 2000 years more .@IdahoOnYourSide pic.twitter.com/YuWngL6sT2 — Tammy Scardino (@TammyScardino) 24 июня 2017 г.

Дерево высотой с 10-этажный дом мешало строительству новых корпусов больницы. Поскольку это самая большая секвойя в штате Айдахо, её решили не рубить, а пересадить в другое место.

Перевозить дерево весом более 360 тонн будут на специальных полозьях с роликами. Ожидается, что сегодня около полудня секвойя уже получит новую прописку.