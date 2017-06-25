СМИ узнали, почему сгоревший в Лондоне дом оказался быстро охвачен огнём

По одной из версий, этому способствовал так называемый эффект дымовой трубы, возникший из-за особенностей конструкции здания.

Быстрое распространение огня при пожаре в лондонском жилом доме Grenfell Tower могло возникнуть из-за эффекта дымовой трубы. Как сообщает Telegraph, это могло быть связано не только с качеством облицовки здания, но и с особенностями его конструкции.

Источники издания отмечают, что обшивка Grenfell Tower была прикреплена к бетонным столбам треугольной формы. Это привело к образованию вакуума. В результате, когда начался пожар, пламя стало быстро подниматься вверх.

— Чем больше зазор, тем сильнее эффект дымовой трубы, — пояснил источник издания, подчеркнув, что пока это только одна из версий следствия.

Напомним, пожар в 24-этажном доме в Лондоне произошёл ночью 14 июня, по меньшей мере погибло 79 человек. По одной из версий, причиной возгорания стал холодильник. Также отмечается, что облицовка и теплоизоляция дома не соответствовали нормам противопожарной безопасности.