Восемь человек арестованы по подозрению в организации теракта в Боготе

Все подозреваемые являются членами ранее неизвестной спецслужбам радикальной группировки "Народно-революционное движение".

Четыре женщины и четыре мужчины задержаны по подозрению в причастности к взрыву самодельной бомбы в одном из туалетов торгового центра Боготы. Об этом сообщает Associated Press.

По данным спецслужб, все арестованные оказались членами ранее неизвестной радикальной группировки "Народно-революционное движение". Министерство обороны Колумбии сообщило, что задержание происходило одновременно в Боготе и городе Эль-Эспиналь.

В ходе следствия удалось выяснить, что "Народно-революционное движение" может быть причастно к ряду небольших нападений за последние несколько месяцев. Однако в социальных сетях появилось сообщение, согласно которому группировка отрицает причастность к теракту.

Напомним, взрыв, который прогремел в торговом центре "Сентро Андино" 17 июня, унёс жизни трёх человек.