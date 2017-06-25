Мотоциклист из кортежа вице-президента США попал в тяжёлую аварию

Пострадавший находится в стабильном состоянии, и, по данным полиции, его жизни ничего не угрожает.

Кортеж вице-президента США угодил в аварию по дороге в аэропорт города Колорадо-Спрингс: один из сопровождавших Майка Пенса мотоциклистов столкнулся с гражданским автомобилем.

Как уточнило издание Colorado Springs Gazette, пострадавший офицер Эндрю Холланд в тяжёлом состоянии доставлен в больницу, но жизни его ничего не угрожает. Майк Пенс написал на своей странице в "Твиттере", что позвонил жене пострадавшего сотрудника и справился о его здоровье.

Spoke to wife of injured Colorado Springs motorcycle officer. So relieved his injuries not life-threatening. Will keep him in our prayers. https://t.co/2xLsqIEtWb — Vice President Pence (@VP) 24 июня 2017 г.

По данным местной полиции, столкновение мотоцикла и автомобиля было случайным, однако расследование инцидента продолжается. Что стало причиной аварии, пока не уточняется.